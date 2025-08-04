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لحظة بلحظة.. ليفربول 1 - 1 أتلتيك بيلباو.. صلاح يُسجل

09:57 م الإثنين 04 أغسطس 2025

محمد صلاح يحتل بهدفه بمرمى أتلتيك بيلباو

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره أتلتيك بيلباو الإسباني الودية التي ستنطلق عند العاشرة من مساء اليوم الإثنين ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وشهد تشكيل فريق ليفربول للمباراة تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا.

ملخص مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو:

وقص محمد صلاح شريط التسجيل لفريق ليفربول بعد مرور 14 دقيقة.

وتعادل فريق أتلتيك بيلباو بالدقيقة 29 عن طريق لاعبه أويهان سانست.

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ليفربول ضد أتلتيك بيلباو مباراة ليفربول محمد صلاح
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