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نجم توتنهام يقترب من الانضمام إلى الدوري الأمريكي

05:49 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    تتويج سون هيونج مين بأول ألقابه مع توتنهام
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    هيونج مين سون لاعب توتنهام_Easy-Resize.com
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    سون وكايل ووكر في توتنهام
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    سون ضد كايل ووكر
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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام، من الانضمام إلى فريق لوس أنجلوس الأمريكي.

وكان سون أعلن منذ أيام قليلة، رحيله رسميا عن فريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن وجهته المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي المختص في الانتقالات، فابريزيو رمانو، أن النجم الكوري الجنوبي أتفق مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار رومانو، أن انتقال سون إلى فريق لوس أنجلوس الأمريكي، سيكلف خزينة النادي 15 مليون يورو لصالح توتنهام وينتظر سون حاليا توقيع عقود انتقاله بشكل رسمي إلى لوس أنجلوس.

وقد تكون مباراة توتنهام الودية التي خاضها أمس أمام نيوكاسل، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، هى الأخيرة للنجم الكوري رفقة توتنهام، خاصة وأن اللاعب لم يعد مع بعثة الفريق أمس إلى إنجلترا، بعد نهاية جولة الفريق الآسيوية.

ويذكر أن سون كان قد انتقل إلى فريق توتنهام الإنجليزي، في عام 2015 قادما من باير ليفركوزن الألماني، شارك مع الفريق في 454 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 173 هدفا وتقديم 101 تمريرة حاسمة.

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سون هيونج مين توتنهام الإنجليزي لوس أنجلوس الأمريكي رحيل سون عن توتنهام
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