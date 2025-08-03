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سبب عدم مشاركة وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي

05:16 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
  • عرض 11 صورة
    وسام أبوعلي
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كشف تقرير عن سبب عدم مشاركة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع ناديه كولومبوس كرو الأمريكي.

وكان اللاعب صاحب الـ 26 عامًا قد انضم لصفوف نادي كولومبوس الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف الأهلي.

وذكر تقرير نشره موقع axios الأمريكي أن سبب عدم مشاركة وسام يأتي لعدم حصوله على تأشيرة P-1.

وكان وسام أبو علي قد غاب عن مباراة كولومبوس أمس السبت التي فاز بها بثلاثية مقابل هدف على نظيره بويبلا، ومن قبلها مساء الأربعاء أمام تولوكا التي خسرها بركلات الترجيح بنتيجة ( 4 - 2 ) بعد التعادل بهدفين لكل فريق وكلا المباراتين كانتا بكأس الدوريات.

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وسام أبوعلي كولومبوس الأمريكي الدوري الأمريكي
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