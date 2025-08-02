بعد اتهامه بالاغتصاب.. أول تعليق لمحاميه أشرف حكيمي

كتبت-هند عواد:

تحدثت فاني كولين محامية المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، عن التهمة الموجهة لموكلها، باغتصاب فتاة عام 2023.

وقالت فاني كولين في تصريحات راديو مونت كارلو: "النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأوكد وجود أدلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها، سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه".

وتطالب النيابة العامة في نانتيه، بإحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة لاتهامه باغتصاب فتاة يوم 25 فبراير 2023، وقد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 15 عاما.

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