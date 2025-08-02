هل حذر ياسر حمد الدباغ من الانتقال إلى الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، حقيقة تحذير الفلسطيني ياسر حمد لاعب الزمالك السابق، لمواطنه عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي، هدف الأبيض في الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع نادي شارلروا البلجيكي، للتعاقد مع عدي الدباغ خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه المذاع على فضائية أون سبورت: "الدباغ فعلا تواصل مع ياسر حمد وسأله عن بعض الأمور الخاصة بالزمالك والأجواء.

وأضاف: "بالنسبة لمن قال إن ياسر حذره من الانضمام للزمالك، هذا كلام عاري تماما من الصحة، ونقلا عن ياسر الذي أخبرنا أن عدي تواصل معه ولكنه لم يسيء للزمالك بأي شكل من الأشكال".

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