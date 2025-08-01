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لماذا يتدرب ألكسندر إيزاك مع نادي ريال سوسيداد؟

01:55 م الجمعة 01 أغسطس 2025

احتفال إيزاك

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كتب - محمد القرش:

يتدرب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بشكل فردي مع ناديه السابق ريال سوسيداد، وسط غموض كبير في مستقبله مع نيوكاسل يونايتد.

يتواجد باقي لاعبي الفريق الأول لنيوكاسل في كوريا الجنوبية ضمن استعداداتهم للموسم الجديد، حيث تخلف إيزاك عن السفر مع بعثة إيدي هاو إلى سنغافورة الأسبوع الماضي بعد أنباء رغبته في مغادرة نيوكاسل.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ثلاث سنوات في ريال سوسيداد قبل انضمامه إلى نيوكاسل في عام 2022، حيث شارك معهم في 132 مباراة.

ويتدرب اللاعب بمفرده في منشآت زوبييتا التابعة للنادي، بينما يواصل الفريق الأول للنادي الباسكي استعداداته للموسم الجديد بعد جولته الآسيوية.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن اللاعب يرغب في مغادرة نيوكاسل يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستمر عقد الدولي السويدي الحالي مع نيوكاسل حتى يونيو 2028، وسط اهتمامات من ليفربول بضمه قبل تعاقد الريدز مع هوجو إيكيتيكي.

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