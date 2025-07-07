موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

القاهرة – مصراوي

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتأهل تشيلسي إلى هذا الدور بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، فيما بلغ فلومينينسي نصف النهائي عقب انتصاره على الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.

وسيحجز الفائز من هذه المواجهة مقعده في المباراة النهائية للبطولة بنسختها الجديدة، ليواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.