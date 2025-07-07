كأس العالم للأندية 2025

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موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

04:37 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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    لاعب تشيلسي (1)
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    ملعب مباراة تشيلسي وبالميراس
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
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    احتفال لاعبي تشيلسي (1)
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    بالمر لاعب تشيلسي (1)
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    لاعب تشيلسي (1)
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    توريس مع تشيلسي
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    لوكاكو مع تشيلسي
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    مورتا والقميص الملعون في تشيلسي
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    تدريبات محمد صلاح مع ليفربول تحضيرًا لمواجهة تشيلسي
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    ميندي بطل دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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القاهرة – مصراوي
يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
وتأهل تشيلسي إلى هذا الدور بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1، فيما بلغ فلومينينسي نصف النهائي عقب انتصاره على الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.
وسيحجز الفائز من هذه المواجهة مقعده في المباراة النهائية للبطولة بنسختها الجديدة، ليواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

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مباراة تشيلسي وفلومينينسي موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية 2025
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