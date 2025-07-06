كتب - يوسف محمد:

أثار غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، عن جنازة زميله بالمنتخب ديوجو جوتا، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل.

وكان ديوجو جوتا، رحل عن عالمنا رفقة شقيقه أندريا يوم الخميس الماضي الموافق 3 يوليو الجاري، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

تعليقات الصحف على غياب رونالدو في جنازة جوتا

وصاحب غياب النجم البرتغالي عن جنازة جوتا، التي أقيمت صباح اليوم السبت بمسقط رأسه بالبرتغال حالة واسعة من الجدل، وهو ما فسرته صحيفة "ميرور" البريطانية، بأنه جاء بسبب عدم رغبة صاحب الـ39 عاما، في التشويش على على مراسم الجنازة.

وفي المقابل، ذكرت صحيفة "ريكورد البرتغالية"، أن رونالدو يتجنب حضور الجنازات، بعدما تعرض لصدمة نفسية قبل 20 عاما بعد وفاة والده.

شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا

ومع كثرة ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلاف الآراء حول سبب غياب النجم البرتغالي عن حضور الجنازة، خرجت شقيقة النجم البرتغالي كاتيا لتوضح السبب في غيابه، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "عندما توفي والدي، لم يكن الألم فقط في الفقد بل في طوفان الكاميرات والفضوليين في المقبرة، وفي كل مكان ذهبنا إليه".

وأضاف: "كان دمارًا لا يوصف، قبور خربت، جدران تسلقها الناس بلا أي احترام، لم نستطع حتى المغادرة بكرامة، بسبب الفوضى، كان هناك مسؤولون ومدرب المنتخب، لكنني لم أستوعب من سلم علي، الألم كان طاغيًا".

وتابعت: "من ينتقد غياب أخي أو يشكك في دعمه، لن أتناقش معه ،سأحظره سئمت من النقد المجاني والتطرف الأعمى، مجتمعنا مريض، بلا تعاطف، بلا وعي".

وأكملت: "المؤسف أن الإعلام ومنصات التواصل فضلت الحديث عن الغياب، بدل أن تحترم مأساة عائلة مفجوعة فقدت اثنين من أبنائها. أشعر بالخجل من هذا الواقع، هكذا أصبح العالم، آراء بلا قيمة وأشخاص بلا قلب".

رونالدو ينعى جوتا

وكان النجم البرتغالي نعى جوتا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "هذا غير منطقي. الآن فقط كنا معا في المنتخب الوطني، والآن تزوجت، إلى عائلتك وزوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لك كل القوة في العالم".

واختتم: "أعلم أنك ستكون معهم دائما ارقد بسلام، ديوغو وأندريه، سنفتقدك جميعا".

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