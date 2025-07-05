القاهرة - مصراوي

تلقى فريق الهلال السعودي هزيمة أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه الخسارة، ودع الهلال البطولة، رغم الأداء القوي الذي قدمه، والنتائج المهمة التي حققها، بالإضافة إلى الأرقام التاريخية التي سجلها، إذ تمكن من إقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16 بعد فوزه بنتيجة 4-3.

وبعد نهاية المباراة، وأثناء احتفالات جماهير فلومينينسي بالفوز، ظهر عدد من مشجعي فريق الاتحاد السعودي وهم يحتفلون مع جماهير الفريق البرازيلي، مرتدين قمصان الاتحاد، ويحملون علم النادي أيضًا.