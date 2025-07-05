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"بينهم سلوت وفان دايك".. نجوم ليفربول في جنازة ديوجو جوتا

08:11 ص السبت 05 يوليه 2025
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    لاعبي ليفربول في جنازة جوتا (7) (1)
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حرص عدد كبير من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، على حضور جنازة النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لحادث مأساوي.

وظهرت ملامح الحزن والصدمة على لاعبي ليفربول وأفراد الجهاز الفني، الذين حضروا جنازة اللاعب الراحل في "كابيلا دا ريسوريساو ساو كوزمي".

وحضر العديد من نجوم ليفربول جنازة جوتا، على رأسهم فيرجيل فان دايك وروبرتسون وهيندرسون، بالإضافة إلى المدير الفني للفريق آرني سلوت.

ورحل جوتا وشقيقه عن عالمنا يوم الخميس الماضي، بعد تعرض الثنائي لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ويذكر أن عزاء النجم البرتغالي، سيقام صباح اليوم السبت، بداية من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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