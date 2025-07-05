تشكيل تشيلسي لمواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات دور ربع النهائي في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وجاءت تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو - تشالوباه - كولويل - كوكوريلا.

خط الوسط: جيمس - إنزو - نكونكو.

خط الهجوم: بالمر - ديلاب - نيتو.