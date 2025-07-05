كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بالميراس

0 0
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان

- -
19:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
23:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

9 صور لخناقة نجم الهلال مع مشجع الفريق بعد الهزيمة من فلومينينسي بمونديال الأندية

02:54 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    البرازيلي مالكوم (1)
  • عرض 10 صورة
    خناقة مالكوم مع الجمهور (1)
  • عرض 10 صورة
    شجار مالكوم وجماهير الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    مالكوم (1)
  • عرض 10 صورة
    مشادة بين مالكوم وأحد جماهير الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    مشادة عقب مباراة الهلال وفلومنينسي (1)
  • عرض 10 صورة
    ميتروفيتش يحاول إبعاد مالكوم بعد دخوله في مشادة مع أحد الجماهير (1)
  • عرض 10 صورة
    مشادة مالكوم مع جمهور الهلال (1)
  • عرض 10 صورة
    مالكوم ومشادة مع الجمهور (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

دخل اللاعب البرازيلي مالكوم في مشادة مع أحد مشجعي الهلال السعودي، عقب نهاية مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم البرازيلي، يظهر خلاله نقاش حاد بين مالكوم وأحد جماهير الزعيم داخل المدرجات.

وظهر اللاعب الصربي ميتروفيتش، وهو يتدخل ويحاول إبعاد زميله مالكوم وإنهاء هذا الخلاف بينه وبين المشجع.

وتلقى الهلال السعودي أمس الهزيمة أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ليودع الفريق السعودي البطولة من دور ربع النهائي.

وشارك صاحب الـ 28 عاما رفقة الهلال في 5 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، تمكن خلالهم من تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة في البطولة.

وفي السياق ذاته ودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما نجح في تحقيق الكثير من الأرقام المميزة، حيث سجل أول فوز لفريق عربي في التاريخ على حساب الفرق الأوروبية في بطولة رسمية، بعد فوزه على مان سيتي في دور ال 16 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أقرأ أيضًا:

"استغربت".. حكم دولي يوضح مدى أحقية الهلال في الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

3 مكاسب للهلال السعودي من مشاركة بكأس العالم للأندية رغم وداعه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي كأس العالم للأندية مونديال الأندية مالكوم لاعب الهلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصر وقطر تكثفان المساعي بعد رد حماس على مقترح التهدئة في غزة
هدنة 60 يوما وتبادل شامل.. تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس