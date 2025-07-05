كتب - يوسف محمد:

دخل اللاعب البرازيلي مالكوم في مشادة مع أحد مشجعي الهلال السعودي، عقب نهاية مباراة الفريق أمام فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم البرازيلي، يظهر خلاله نقاش حاد بين مالكوم وأحد جماهير الزعيم داخل المدرجات.

وظهر اللاعب الصربي ميتروفيتش، وهو يتدخل ويحاول إبعاد زميله مالكوم وإنهاء هذا الخلاف بينه وبين المشجع.

وتلقى الهلال السعودي أمس الهزيمة أمام نظيره فلومنينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ليودع الفريق السعودي البطولة من دور ربع النهائي.

وشارك صاحب الـ 28 عاما رفقة الهلال في 5 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، تمكن خلالهم من تسجيل هدف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة في البطولة.

وفي السياق ذاته ودع الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما نجح في تحقيق الكثير من الأرقام المميزة، حيث سجل أول فوز لفريق عربي في التاريخ على حساب الفرق الأوروبية في بطولة رسمية، بعد فوزه على مان سيتي في دور ال 16 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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