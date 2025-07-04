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8 صور من التقديم التاريخي ليانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

08:11 م الجمعة 04 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    صور الفيديو التقديمي لمدرب الزمالك الجديد
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كتب - نهى خورشيد

شارك الحساب الرسمي لنادي الزمالك، متابعيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدد من الصور واللقطات من الإعلان التقديمي التاريخي للمدير الفني الجديد ينايك فيريرا.

ونشر حساب الزمالك 7 صور ليانيك فيريرا بتعليق:"الملك هنا".

وكان الزمالك أعلن تعاقده مع البلجيكي يانيك فيريرا لقيادة الفريق الأول في الموسم الجديد، خلفًا لأيمن الرمادي.

ويحمل فيريرا صاحب الـ44 عاماً، شهادة UEFA Pro، ويفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1.

سبق له تدريب عدة أندية في بلجيكا والسعودية وقبرص، وحقق ألقاباً أبرزها الدوري السعودي مع الشباب، إلى جانب الدوري والكأس في بلجيكا.

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يانيك فيريرا الزمالك
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