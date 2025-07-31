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بسبب عمر مرموش.. رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا

08:15 ص الخميس 31 يوليه 2025
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    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
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    بيب جوارديولا
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي (4)
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي (3)
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كتبت-هند عواد:

أنفق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، ما يقرب من مليارين ونصف المليار يورو، طوال مسيرته التي انطلقت قبل 17 عاما.

ويتصدر جوارديولا قائمة المدربين الأكثر إنفاقا في تاريخ كرة القدم بـ2.34 مليار يورو، وذلك خلال وجوده مع ثلاثة فريق، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وفقا لموقع " teamtalk".

وكان جاك جريليش أغلى صفقة تعاقد معها المدرب الإسباني، مقابل 117.5 مليون يورو، يليه يوشكو جفارديول (90 مليوناً)، ثم المصري عمر مرموش (75 مليوناً).

وجاءت قائمة المدربين الأكثر إنفاقا في تاريخ كرة القدم كالآتي:

بيب جوارديولا - 2.34 مليار يورو

جوزيه مورينيو - 1.95 مليار يورو

كارلو أنشيلوتي - 1.83 مليار يورو

ماسيميليانو أليجري - 1.46 مليار يورو

دييجو سيميوني - 1.43 مليار يورو

جدير بالذكر ان جوارديولا فاز بـ39 لقبا، خلال مسيرته، أبرز هذه الألقاب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، 2 مع برشلونة ولقب مع مانشستر سيتي.

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