بسبب عمر مرموش.. رقم قياسي جديد لبيب جوارديولا

كتبت-هند عواد:

أنفق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، ما يقرب من مليارين ونصف المليار يورو، طوال مسيرته التي انطلقت قبل 17 عاما.

ويتصدر جوارديولا قائمة المدربين الأكثر إنفاقا في تاريخ كرة القدم بـ2.34 مليار يورو، وذلك خلال وجوده مع ثلاثة فريق، برشلونة، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وفقا لموقع " teamtalk".

وكان جاك جريليش أغلى صفقة تعاقد معها المدرب الإسباني، مقابل 117.5 مليون يورو، يليه يوشكو جفارديول (90 مليوناً)، ثم المصري عمر مرموش (75 مليوناً).

وجاءت قائمة المدربين الأكثر إنفاقا في تاريخ كرة القدم كالآتي:

بيب جوارديولا - 2.34 مليار يورو

جوزيه مورينيو - 1.95 مليار يورو

كارلو أنشيلوتي - 1.83 مليار يورو

ماسيميليانو أليجري - 1.46 مليار يورو

دييجو سيميوني - 1.43 مليار يورو

جدير بالذكر ان جوارديولا فاز بـ39 لقبا، خلال مسيرته، أبرز هذه الألقاب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، 2 مع برشلونة ولقب مع مانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا:

بعد 7 صفقات.. هل أنهى الزمالك موسم الانتقالات الصيفية؟

هذا موقف صلاح.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية