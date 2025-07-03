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"الألوان تتوحد".. ماذا قال نجوم الكرة بعد وفاة دييجو جوتا؟

09:17 م الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
  • عرض 9 صورة
    نجوم الكرة ينعون دييجوا جوتا
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كتب- محمد عبدالهادي:

في لحظات الحزن والفقد، تختفي ألوان القمصان والشعارات، وتتلاشى التنافسية التي تميز ملاعب كرة القدم، لتتوحد المشاعر وتعلو الإنسانية فوق كل اعتبار، هذا ما حدث اليوم، الخميس، عقب الإعلان عن وفاة نجم ليفربول، دييجو جوتا.

حالة من الصدمة والحزن سادت الوسط الرياضي، حيث حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم على تقديم التعازي والمواساة، في مشهد يعكس وحدة الأسرة الكروية في مواجهة الفقد.

ومن بين المعزين، برزت رسائل مؤثرة من أساطير مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، والنجم الشاب لامين يامال، إلى جانب عدد من أبرز لاعبي ومدربي الأندية العالمية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز ما قاله نجوم الكرة كالتالي:

كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي "اكس"، هذا لا يُصدق، كنا معًا في المنتخب الوطني للتو، وتزوجت قبل فترة، إلى عائلتك، زوجتك وأطفالك، أتقدم بأحر التعازي وأتمنى لكم كل القوة. أعلم أنك ستكون معهم دائمًا، ارقدا بسلام، ديوجو وأندريه، سنفتقدكما جميعًا.

ونشر ميسي عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام صورة للبرتغالي ديوجو جوتا، وأرفقها بعبارة: "ارقد بسلام".

بينما كتب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: "ارقد بسلام يادييجو، كل القوة والدعم للعائلة بأكملها".

وكتب كيليان مبابي مهاجم الريال:" أحر التعازي والدعم وأصدق المشاعر لجميع المعنيين، ارقدا بسلام يا دييجو وأندريه".

بينما كتب سيرجيو راموس مدافع مونتيري المكسيكي : "خبر حزين ومؤلم للغاية، نشعر بأسف شديد لسماع نبأ وفاة زميلنا العزيز دييجو جوتا" ارقد بسلام".

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