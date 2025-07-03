"بالغ الحزن".. رد فعل سريع من صلاح بعد وفاة ديوجو جوتا

كتب- مصراوي:

علم موقع "مصراوي"، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي قرر قطع إجازته من أجل العودة إلى ليفربول سريعا، عقب وفاة البرتغالي دييجو جوتا، زميله في الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن صلاح يتواجد حاليا في اليونان لقضاء فترة راحة، ولكنه أتخذ قرارا بالعودة إلى ليفربول غدا الإثنين، من أجل التواجد بجانب زملائه بعد الحادث الأليم الذي تعرض له النادي بفراق زميلهم دييجو جوتا.

وأضاف المصدر، أن هناك حالة حزن شديدة تسيطر على الجميع، ولذلك تم الاتفاق على التواجد غدا من أجل تقديم واجب العزاء للأسرة.

واختتم المصدر، أن محمد صلاح كان من المفترض أن يتوجه يوم 7 إلى إنجلترا من أجل الاستعداد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، ولكنه قطع الإجازة بعد هذا الحدث الأليم.

جدير بالذكر، أن صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.