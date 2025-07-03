كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل وفاة اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى اليوم الخميس 3 يوليو عن عمر ناهز 28 عاما، في حادث سيارة بعد أيام من زفافه.

تفاصيل وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول

ذكرت الصحيفة، أن ديوجو جوتا توفى في حادث سيارة كان يقودها رفقة شقيقه، الذي توفي أيضًا، واشتعلت فيها النيران بعد انحرافها عن الطريق.

وتوفى ديوجو جوتا وشقيقه أندريه فيليبي لاعب بينافيل والبالغ من العمر 26 عامًا، في حادث سير بمحافظة ثامورا الإسانية.

وأضافت الصحيفة، أن جوتا كان يسافر برفقة شقيقه على الطريق السريع A52، ضمن نطاق بلدية سيرناديّا، خلال الليل، وحوالي الساعة 00:30 من فجر الأربعاء، تعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات أثناء محاولة تجاوز، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة اللاعبين البرتغاليين على الفور.

زفاف جوتا قبل الحادث

واحتفل دييجو جوتا لاعب ليفربول بحفل زفافه، يوم 22 يونيو الماضي، ونشر صورا له وزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "22 يونيو 2025، دائما وإلى الأبد".

وانضم دييجو جوتا إلى ليفربول في سبتمبر 2020 من ولفرهامبتون، بعد اللعب في عدة أندية، أبرزها بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ولعب دييجو جوتا 182 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26 آخرين.

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