11 دولارا.. انخفاض أسعار تذاكر ربع نهائي كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

انخفضت أسعار تذاكر مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، إذ وصل سعر التذكرة الواحدة إلى 11.15 دولارا أميركيا (8.17 جنيه إسترليني)، أي ما يعادل 550 جنيه مصري.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتيك" نقلا عن موقع "Ticketmaster"، وصل سعر تذاكر مباراة الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، أمس الأربعاء إلى 11.15 دولارًا أمريكيًا، بينما وصل سعر تذاكر مباراة تشيلسي ضد بالميراس البرازيلي في ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في فيلادلفيا إلى 22.30 دولارًا أمريكيًا.

ويعد هذا السعر أقل من أي سعر كان مُسجّلًا في أي مباراة في دور المجموعات، ووصل سعر تذكرة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب "مرسيدس بنز" إلى 44.60 دولارا أميركيا، إلا أنها لا تزال تشكل انخفاضا عن السعر الأصلي.

ويتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نموذج تسعير ديناميكي لتذاكر مباريات كأس العالم للأندية، إذ انخفضت الأسعار عن توقعات الفيفا الأصلية بعد إصدارها في ديسمبر، ومن المحتمل أن يكون بعض المشجعين قد اشتروا التذاكر بأسعار أعلى، ثم أصبحت متاحة الآن بأسعار أقل بكثير.

وبلغ سعر تذاكر مباريات ربع النهائي في القسم السفلي من الملاعب حوالي 500 دولار أمريكي في يناير، لكن نفس التذاكر متاحة حاليا بسعر 22 دولارًا أمريكيًا لمباراة تشيلسي وبالميراس، و27.90 دولارًا أمريكيًا لمباراة فلومينينسي والهلال، فيما ارتفع سعر هذه التذكرة في مباراة بايرن ضد باريس سان جيرمان، إذ وصل إلى 140 دولارًا أمريكيًا.

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