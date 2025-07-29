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بالتوفيق في جنوب أفريقيا.. موقف طريف بين كول بالمر وجواو فيليكس

07:53 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جواو فيليكس من تدريبات النصر
  • عرض 6 صورة
    جواو فيليكس من مران النصر
  • عرض 6 صورة
    موقف طريف من كول بالمر تجاه جواو فليكس
  • عرض 6 صورة
    جواو فيليكس من تدريبات النصر
  • عرض 6 صورة
    جواو فيليكس من تدريبات النصر
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كتبت-هند عواد:

تعرض الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي، لموقف طريف، أثناء تهنئة زميله السابق البرتغالي جواو فيليكس المنضم حديثا إلى النصر السعودي.

وأعلن النصر التعاقد مع جواو فيليكس، من تشيلسي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر جواو فيليكس صورته بقميص النصر على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ليعلق كول بالمر:" بالتوفيق لك في جنوب إفريقيا".

جدير بالذكر أن تشيلسي حقق لقب كأس العالم للأندية 2025 في نسخته الجديدة، قبل عدة أيام بالفوز على باريس سان جيرمان.

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