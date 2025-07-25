بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. الرجاء المغربي يضم بلال ولد الشيخ رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الرجاء المغربي تعاقده رسميًا مع اللاعب بلال ولد الشيخ، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق فولندام الهولندي.

وكان بلال ولد الشيخ قد ارتبط اسمه مؤخرًا بالانضمام لصفوف الزمالك، في ظل بحثه عن ضم جناح أيمن لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، قبل أن ينتقل اللاعب رسميًا للرجاء.

ووفقًا لـ بيان نادي الرجاء المغربي الرسمي، جاء فيه: نادي الرجاء الرياضي يتعاقد مع اللاعب بلال ولد الشيخ، في إطار تعزيزات الفريق الأول تحضيرًا للموسم الجديد.

وأضاف النادي في بيانه: يعلن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عن تعاقده مع اللاعب بلال ولد الشيخ لموسمين رياضيين.

وأكد النادي في بيانه: وكان بلال ولد الشيخ قد خاض مجموعة من التجارب في مختلف الدوريات الأوروبية.

وأتم: يتمنى نادي الرجاء الرياضي كل التوفيق للاعب بلال ولد الشيخ في مسيرته مع الفريق.