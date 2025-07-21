

أعلن نادي القادسية السعودي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي قادمًا من صفوف أتالانتا في بلاده.

ونشرت حسابات نادي القادسية عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين مقطعًا فيديو للصفقة مذيلة إياها بتعليق:"لصفوف القادسية .. وصل!.. ريتيجي فارس وبطل".

ريتيجي صاحب الـ 26 عامًا كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي مع أتالانتا هدافًا للمسابقة برصيد 25 هدفاً.

ويأتي التعاقد مع المهاجم الإيطالي الدولي بعدما أعلن نادي القادسية رحيل مهاجمه الجابوني الدولي أوباميانج.

وكان نادي القادسية قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الرابع برصيد 68 نقطة خلف الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف والنصر صاحب المركز الثالث.

ويستعد القادسية لخوض منافسات كأس السوبر السعودي الشهر المقبل، للمرة الأولى، حيث تقام منافسات المسابقة في هونج كونج.

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