ماذا قالت الصحف العالمية عن انضمام راشفورد لبرشلونة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عناوين الصحف العالمية في الساعات الماضية، وذلك عقب وصوله إلى مدينة برشلونة، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة سبورت في غلافها الرئيسي: "ماركوس راشفورد في برشلونة"، مشيرة إلى أن اللاعب وصل مساء أمس برفقة شقيقه ووكيل أعماله، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يخضع راشفورد للفحوصات الطبية صباح اليوم، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أما صحيفة ماركا فقد عنونت غلافها بـ"هبوط في برشلونة"، وأشارت إلى أن راشفورد أصبح يرى نفسه بالفعل لاعبًا في صفوف البلوجرانا، في إشارة إلى قرب انتقاله للفريق.

من جهتها، نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو عنوانًا بارزًا: "راشفورد في برشلونة!"، مؤكدة أن النجم الإنجليزي سيكون أحد صفقات برشلونة لموسم 2025-2026، على أن يتم تقديمه رسميًا الأربعاء، قبل السفر مع الفريق في جولته التحضيرية الخميس المقبل.