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"بالمانجا" عمر مرموش يستمتع بعطلته الصيفية

06:37 ص الإثنين 21 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش (1)
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش لاعب مان سيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 10 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
  • عرض 10 صورة
    هدف عمر مرموش في بورنموث
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القاهرة - مصراوي

نشر عمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له في المصيف.

وظهر عمر مرموش وهو ياكل المانجا على الشاطي مستمتعا بعطلته الصيفية في أحد المدن الساحلية، بعد الانتهاء من موسم كروي شاق مع فريقه.

وقد أنتقل عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي في يناير 2025، قادما من فرانكفورت الألماني، بعد مسيرة حافلة في ألمانيا استمرت 8 سنوات.

وقد شارك عمر مرموش مع مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ولكن ودع فريقه البطولة في دور الـ 16، على يد الهلال السعودي.

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عمر مرموش مانشستر سيتي مرموش يقضي إجازته الصيفية عمر مرموش إنستجرام
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