نجم مغربي ينضم إلى صفوف روما

القاهرة – مصراوي

أعلن نادي روما الإيطالي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي، قادمًا من نادي نيس الفرنسي، بعقد يمتد حتى عام 2030.

ومن المقرر أن يرتدي العيناوي القميص رقم 8 مع الفريق العاصمي.

وكان اللاعب المغربي قد انضم إلى نادي لانس الفرنسي قادمًا من نيس في صيف عام 2023، قبل أن ينتقل هذا الصيف إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة روما.

وخاض العيناوي، البالغ من العمر 24 عاما، 26 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وبشكل إجمالي، شارك مع لانس في 56 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولم يسبق للعيناوي تمثيل المنتخب المغربي في أي بطولة رسمية حتى الآن.

ويعد العيناوي أول صفقات روما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن نادي روما أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الخامس، ليتأهل بذلك إلى بطولة الدوري الأوروبي.