كأس العالم للأندية 2025

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هل تحققت رؤية 2030 للسعودية في كأس العالم للأندية؟

10:31 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    جماهير الهلال تتابع مباراة فريقها أمام ريال مدريد (1)
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    جماهير الهلال
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كتب - نهى خورشيد

لم يكن مشهد خطف الهلال للهدف الرابع في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي مجرد فوز في مباراة، بل كان إعلانًاً عن بداية عصر جديد تحوّلت خلاله كرة القدم السعودية من حلم إقليمي إلى رسالة موجهة للعالم.

ويواصل الزعيم تألقه في النسخة الجارية لمونديال الأندية 2025، بعد عروضه القوية والمميزة أمام كبار الأندية الأوروبية، ليؤكد الزعيم على وجود هوية جديدة تتشكل وسط الملاعب العالمية.

وفيما يخص الإدارة الرياضية السعودية، لم تكن المشاركة بالمونديال مجرد محطة في بطولة، بل خطوة ضمن مشروع بدأ بخطة "رؤية 2030" ووصل إلى امتلاك أندية الأوروبية، واستقطاب نجوم عالميين، واستضافة بطولات ضخمة كـ "كأس العالم 2034" في المملكة.

يرى مشجعو الهلال أن ما يحدث هو استثمار في الشغف، وفرض لحضور طال انتظاره، إذ صرح أحد محبي الزعيم "نحن فقط نكتب روايتنا بلغة يفهمها الجميع وهي كرة القدم".

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رؤية 2030 للسعودية كأس العالم للأندية مانشستر سيتي الإنجليزي الهلال السعودي
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