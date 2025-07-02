كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

“عالي الخطورة".. تحذيرات مناخية قبل نهائي كأس العالم للأندية 2025

10:02 م الأربعاء 02 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 6 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 6 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 6 صورة
    اللاعبين في مونديال الأندية
  • عرض 6 صورة
    اللاعبين في مونديال الأندية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

تشير معظم التقارير الصحفية إلى العديد من المخاطر، التي قد تؤثر على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ظروفاً مناخية صعبة، شملت موجات حر شديدة وعواصف رعدية متقطعة، أدت إلى توقف عدد كبير من المواجهات.

وفي تصريحات عبر صحيفة "ذا أثليتيك" أكد حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي، أن نهائي كأس العالم 2026 سيُقام على الأرجح في الساعة 3:00 عصراً رغم التحذيرات المتزايدة من مخاطر اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف.

فيما أشار اتحاد اللاعبين المحترفين (FIFPRO) ‘إلى أن ملعب ميتلايف يُعد من بين المواقع عالية الخطورة في كأس العالم، مطالبًا الفيفا بتعديل مواعيد الانطلاق تفاديًا لأضرار الحرارة على اللاعبين.

وعلى الرغم أن الفيفا فرضت استراحات ترطيب وإجراءات تبريد إضافية، إلا أن المخاوف مستمرة، لا سيما مع إصرار المنظمين على توقيتات تخدم الأسواق الأوروبية والآسيوية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية الفيفا نهائي كأس العالم للأندية 2025 تحذيرات مناخية قبل نهائي كأس العالم للأندية 2025 فيل ميرفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل