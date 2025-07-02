كتب - نهى خورشيد

تشير معظم التقارير الصحفية إلى العديد من المخاطر، التي قد تؤثر على المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية ظروفاً مناخية صعبة، شملت موجات حر شديدة وعواصف رعدية متقطعة، أدت إلى توقف عدد كبير من المواجهات.

وفي تصريحات عبر صحيفة "ذا أثليتيك" أكد حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي، أن نهائي كأس العالم 2026 سيُقام على الأرجح في الساعة 3:00 عصراً رغم التحذيرات المتزايدة من مخاطر اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف.

فيما أشار اتحاد اللاعبين المحترفين (FIFPRO) ‘إلى أن ملعب ميتلايف يُعد من بين المواقع عالية الخطورة في كأس العالم، مطالبًا الفيفا بتعديل مواعيد الانطلاق تفاديًا لأضرار الحرارة على اللاعبين.

وعلى الرغم أن الفيفا فرضت استراحات ترطيب وإجراءات تبريد إضافية، إلا أن المخاوف مستمرة، لا سيما مع إصرار المنظمين على توقيتات تخدم الأسواق الأوروبية والآسيوية.