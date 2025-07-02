كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

2 1
04:00

مونتيري

جميع المباريات

إعلان

مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

12:31 م الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
  • عرض 12 صورة
    يوفنتوس وريال مدريد
  • عرض 12 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 12 صورة
    فريق الهلال
  • عرض 12 صورة
    فوز الهلال (3)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (8)
  • عرض 12 صورة
    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (13)
  • عرض 12 صورة
    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
  • عرض 12 صورة
    لاعبي تشيلسي (1)
  • عرض 12 صورة
    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (5)
  • عرض 12 صورة
    بروسيا دورتموند يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وحسمت 8 فرق تأهلها إلى دور ربع النهائي، على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية كل من، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، بالميراس البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، تشيلسي الإنجليزي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية كالآتي:

فلوميننسي - الهلال: 10 مساء الجمعة 4 يوليو

بالميراس - تشيلسي: 4 فجر السبت 5 يوليو

باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ: 7 مساء السبت 5 يوليو

ريال مدريد – بروسيا دورتموند: 11 مساء السبت 5 يوليو

اقرأ أيضًا:

من هو المصري الوحيد في الجهاز الفني لنادي الهلال؟

هل يرحل ناصر منسي للدوري السعودي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ربع نهائي كأس العالم للأندية مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية الهلال ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل