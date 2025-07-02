مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

كتبت-هند عواد:

أسدل الستار عن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025، وحسمت 8 فرق تأهلها إلى دور ربع النهائي، على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية كل من، فلومينينسي البرازيلي، الهلال السعودي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الإسباني، بالميراس البرازيلي، بروسيا دورتموند الألماني، تشيلسي الإنجليزي.

وجاءت مواجهات ربع نهائي كأس العالم للأندية كالآتي:

فلوميننسي - الهلال: 10 مساء الجمعة 4 يوليو

بالميراس - تشيلسي: 4 فجر السبت 5 يوليو

باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ: 7 مساء السبت 5 يوليو

ريال مدريد – بروسيا دورتموند: 11 مساء السبت 5 يوليو

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