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"بعد الفوز على السيتي".. الهلال يسجل رقما تاريخيا للعرب أمام الفرق الأوروبية

07:05 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    حزن فودين بعد الهزيمة من الهلال
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    لاعبو الهلال يحتفلون بالتسجيل أمام مانشستر سيتي
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    فريق الهلال
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    مباراة الهلال ومانشيستر سيتي
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    لاعبي الهلال
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (15)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (2)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (13)
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    لقطة انفجار الكرة في مباراة الهلال والسيتي (5) (1)
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    لقطة انفجار الكرة في مباراة الهلال والسيتي (10) (1)
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    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
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    الهلال ومان سيتي
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    جماهير الهلال السعودي
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    مباراة الهلال والسيتي
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كتب - يوسف محمد:

نجح فريق الهلال السعودي أمس الثلاثاء، في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وبهذا الفوز بات فريق الهلال السعودي أول فريق عربي في التاريخ يحقق الفوز على فريق أوروبي، في بطولة رسمية.

وضمن الهلال السعودي الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، لملاقاة فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

ويستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره فلومينينسي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي مونديال الأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الهلال السعودي، كان قد صعد إلى دور ال 16 بمونديال الأندية، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بالبطولة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد صاحب الـ 7 نقاط.

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