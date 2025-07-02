كتب - يوسف محمد:

نجح فريق الهلال السعودي أمس الثلاثاء، في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وبهذا الفوز بات فريق الهلال السعودي أول فريق عربي في التاريخ يحقق الفوز على فريق أوروبي، في بطولة رسمية.

وضمن الهلال السعودي الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025، لملاقاة فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

ويستعد فريق الهلال لملاقاة نظيره فلومينينسي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي مونديال الأندية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن الهلال السعودي، كان قد صعد إلى دور ال 16 بمونديال الأندية، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بالبطولة برصيد 5 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد صاحب الـ 7 نقاط.

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