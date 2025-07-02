كتب - يوسف محمد:

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على حساب يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وضمن فريق ريال مدريد بهذا الفوز، الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي ريال مدريد في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، مع الفائز من مباراة دور ال 16 الأخرى والتي تجمع بين فريقي بوروسيا دورتموند الألماني ومونتري المكسيكي.

موعد مباراة ريال مدريد في ربع نهائي كأس العالم للأندية

وتقام مباراة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بين ريال مدريد والفائز من مباراة مونتيري وبوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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