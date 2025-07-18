مانشستر يونايتد ينهي ثالث صفقاته الصيفية

كتب - محمد القرش:

أنهى نادي مانشستر يونايتد اتفاقه مع نجم فريق برينتفورد الإنجليزي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، فإن اليونايتد توصل إلى اتفاق مع نادي برينتفورد للتعاقد مع المهاجم برايان مبيومو.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أسابيع من المفاوضات، تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بقيمة تصل إلى 71 مليون جنيه إسترليني (95.5 مليون دولار).

ويشمل الاتفاق دفعة أولى قدرها 65 مليون جنيه إسترليني، تُدفع على أربعة أقساط، بالإضافة إلى مكافآت بحد أقصى 6 ملايين جنيه إسترليني.

وكان برينتفورد رفض عرض اليونايتد الأولي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كإضافات، كما رُفض عرض ثانٍ بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 7.5 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

ومن المقرر أن يصبح الكاميروني ثالث صفقات يونايتد هذا الصيف بعد إتمام صفقتي كونيا والظهير الشاب دييجو ليون، الذي انضم من نادي سيرو بورتينو الباراجواياني.