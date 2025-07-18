كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن رفع الحظر المفروض على حضور جماهير الفرق الزائرة في مباريات الدوري المحلي، بعد 12 عاماً من الغياب.

ويعود قرار الحظر إلى عام 2013، عندما اندلعت أعمال عنف في إحدى المباريات وأسفرت عن مقتل أحد المشجعين، ما دفع السلطات آنذاك إلى منع حضور جماهير الفرق الضيفة كإجراء أمني.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي: "إنه يوم تاريخي في كرة القدم الأرجنتينية، فعودة الجماهير الزائرة تعني الكثير للأندية والمشجعين، اعتباراً من الآن، يمكن للأندية التي ترغب في استقبال جماهير الفرق المنافسة أن تتقدم بطلب للقيام بذلك".

ولفت تابيا إلى أن عودة النجم أنخيل دي ماريا إلى الدوري المحلي مع فريقه الجديد روساريو سنترال، أسهمت في تسريع هذه الخطوة، نظراً للحماس الكبير الذي رافق انتقاله.

وتشهد الجولة القادمة من الدوري أولى التجارب الفعلية لعودة الجماهير الزائرة، حيث يلتقي روساريو سنترال، بقيادة دي ماريا، مع لانوس خارج أرضه، في حين يحل ريفر بليت ضيفاً على إنستيتوتو أتلتيكو سنترال كوردوبا.