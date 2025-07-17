حكيم زياش ونجم آرسنال.. 10 لاعبين أفارقة بدون نادٍ في الميركاتو الصيفي

كتب- محمد عبدالهادي:

مع بدء فترة الانتقالات الصيفية برز العديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم بدون نادٍ حتى الآن، وذلك عقب نهاية تعاقدهم مع أنديتهم وعدم حسم مستقبلهم.

ويُقدم موقع "مصراوي"، قائمةً بأبرز 10 لاعبين أفارقة بلا أندية كالتالي:

- لاعب الوسط الدفاعي الغاني توماس بارتي بلا نادٍ منذ الأول من يوليو 2025. وغادر أرسنال في نهاية عقده، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقد بين الطرفين.

ويُعدّ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا اللاعب الأفريقي الأعلى قيمةً بدون نادٍ بقيمة 14 مليون يورو.

- المدافع المغربي عبدالكريم عبقار، الذي انضم إلى ديبورتيفو ألافيس في صيف عام 2020، النادي بعد انتهاء عقده في 1 يوليو 2025. وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 7.5 مليون يورو.

- اللاعب المالي الدولي عبد الله دوكوري انتهي تعاقده مع إيفرتون الإنجليزي، وهو بلا نادٍ منذ الأول من يوليو، وقيمته 7 ملايين يورو على موقع ترانسفير ماركت ، يحتل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا المركز الثالث في تصنيفنا.

- انتهى مشوار الدولي المغربي حكيم زياش في قطر، حيث غادر الجناح الأيمن، البالغ من العمر 32 عامًا، نادي الدحيل في الأول من يوليو، وتُعد العودة إلى أوروبا أمرًا واردًا للاعب تشيلسي السابق، الذي تبلغ قيمته السوقية 4.5 مليون يورو.

- الجناح الأيسر الجزائري فريد الملالي ، البالغ من العمر 28 عامًا، لا يرتبط بأي نادٍ. غادر نادي أنجيه كلاعب حر، وينتهي عقده في 30 يونيو 2025. ووفقًا لمعلومات حصرية من موقع أفريكا فوت ، فإن ثلاثة أندية عملاقة في شمال أفريقيا مهتمة بالتعاقد مع فريد الملالي.

- الجناح الأيمن الكونجولي جرادي ديانجانا ، الذي تقدر قيمته بـ 3.5 مليون يورو على موقع Transfermarkt ، كان بدون نادٍ منذ 1 يوليو 2025 ، بعد رحيله عن وست بروميتش ألبيون.

- أصبح الدولي النيجيري هنري أونيكورو بلا نادٍ بعد أن أمضى موسمين مع نادي الفيحاء.

- اللاعب الكونجولي الدولي آرثر ماسواكو ، الذي تقدر قيمته أيضًا بثلاثة ملايين يورو، ظل بلا نادٍ منذ نهاية مغامرته مع بشيكتاش في الأول من يوليو 2025.

- اللاعب الغاني الدولي جيفري شلوب لا يرتبط بأي نادٍ منذ الأول من يوليو ، بعد رحيله عن كريستال بالاس، تبلغ قيمته السوقية 3 ملايين يورو.

-اللاعب الدولي الغيني مورلاي سيلا ، بقيمة سوقية تبلغ 2.5 مليون يورو، تصنيفنا، غادر نادي أروكا في الأول من يوليو، ولا يزال لاعبًا حرًا حتى الآن.