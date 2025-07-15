نجل رئيس نابولي يتلقى تهديدات بالقتل بسبب أوسيمين.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل ملف انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إثارة الجدل في سوق الانتقالات الصيفية 2025، بعد أن شهد تطورات خطيرة تمثلت في تلقي نجل رئيس نادي نابولي الإيطالي تهديدات بالقتل، على خلفية تعطل الصفقة مع جلطة سراي التركي.

ورغم موافقة اللاعب على البقاء مع جلطة سراي بعد نهاية إعارته في الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي التركي لم تتمكن حتى الآن من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في نابولي حول دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، البالغة 75 مليون يورو.

وفجر الصحفي التركي ساميت تشاير فجّر كبرى، بنشر صور محادثات عبر تطبيق "واتساب" أظهرت رسائل تهديد بالقتل وشتائم لنجل أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، من أحد مشجعي جلطة سراي، الذي ادعى أنه ينتمي للمافيا التركية وطالب بالسماح لأوسيمين بالانتقال إلى الفريق، وسط تبادل السباب بين الطرفين.

في الوقت ذاته، لا يزال نادي الهلال السعودي يراقب المشهد عن قرب، رغم رفض اللاعب الانضمام إلى صفوفه في وقت سابق، رغم عرضه المغري الذي تضمن راتبًا سنويًا قدره 45 مليون يورو.

يذكر أن أوسيمين خاض الموسم الماضي مع جلطة سراي على سبيل الإعارة، ونجح في تسجيل 37 هدفًا وصناعة 8 أهداف خلال 41 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري والكأس، بالإضافة إلى فوزه بلقب هداف الدوري التركي برصيد 26 هدفًا.