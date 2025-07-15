"في منافسة مع ميلان".. الهلال السعودي يفاوض مهاجم ليفربول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تواصل مسؤولو نادي الهلال السعودي مع نظرائهم في ليفربول؛ لمعرفة موقفهم من رحيل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم الثلاثاء إلى أن اتجاه الهلال للتعاقد مع نونيز يأتي بطلب من المدير الفني الإيطالي الجديد لفريقهم سيموني إنزاجي بعد تعثر مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيري بصفوف نابولي فيكتور أوسيمين.

الهلال بحسب التقرير ذاته قد عرض على أوسيمين راتبًا سنويًا يصل إلى 40 مليون يورو لتعزيز صفوفهم قبل انطلاق منافسات النسخة المنصرمة من كأس العالم للأندية ولكنه رفض رغم تواصل النادي السعودي لاتفاق مع ناديه الإيطالي.

وينافس نادي ميلان بحسب التقرير الهلال في الحصول على خدمات نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية إذ تقدم النادي الإيطالي بعرض رسمي لإدارة ليفربول وصلت قيمته إلى 60 مليون يورو.

ليفربول تعاقد مع نونيز من بنفيكا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 قادمًا من صفوف بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه في صفقة كانت الأغلى حينها بتاريخ النادي.

اللاعب الذي وقع على عقد لمدة 6 سنوات مع ليفربول شارك بقميص الريدز في 143 مباراة سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 26 هدفًا لزملائه.

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