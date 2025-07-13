كتب - يوسف محمد:

ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريق تشيلسي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب نظيره فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل في نصف النهائي، فيما صعد باريس سان جيرمان إلى الدور ذاته، بعد الفوز على حساب ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي.

رقم تاريخي ينتظر تشيلسي اليوم أمام باريس سان جيرمان

وحال تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، سيصبح أول فريق في التاريخ يتوج بكأس العالم للأندية بنظامه الجديد والقدم، حيث سبق وتوج باللقب بنظامه القديم عام 2021، بعد الفوز على بالميراس هدفين مقابل هدف واحد في نهائي البطولة آنذاك.

كما أن الفريق الإنجليزي، حال تمكن من تحقيق الفوز على باريس سان جيرمان وحصد لقب البطولة، سيصبح أكثر فريق إنجليزي حصدا لبطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم والجديد.

ويمتلك تشيلسي لقبا واحدا في البطولة، متساويا مع كلا من: "مانشستر يونايتد، ليفربول ومانشستر سيتي".

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