محمد النني يرد على تهنئة نجله له بمناسبة عيد ميلاده

كتب - يوسف محمد:

رد محمد النني نجم وسط منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الحالي ولاعب أرسنال السابق، على تهنئة نجله مالك له بمناسبة عيد ميلاده الـ33.

واحتفل النني أمس بعيد ميلاده ال 33، فهو من مواليد 11 يوليو عام 1992 بالمحلة الكبرى.

وكان نجل النني، نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة له رفقة والده، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أبي".

وأعاد النني الصورة التي نشرها نجله وكتب عليها: "حبيب قلب أبوك، روح أبوك".

ويذكر أن النني كان قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية من سيدة مغربية.

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