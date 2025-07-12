كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

محمد النني يرد على تهنئة نجله له بمناسبة عيد ميلاده

01:04 ص السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
  • عرض 11 صورة
    محمد النني في منتخب مصر للشباب
  • عرض 11 صورة
    محمد النني ورونالدو
  • عرض 11 صورة
    محمد النني لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
  • عرض 11 صورة
    النني من تدريبات منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
  • عرض 11 صورة
    محمد النني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

رد محمد النني نجم وسط منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الحالي ولاعب أرسنال السابق، على تهنئة نجله مالك له بمناسبة عيد ميلاده الـ33.

واحتفل النني أمس بعيد ميلاده ال 33، فهو من مواليد 11 يوليو عام 1992 بالمحلة الكبرى.

وكان نجل النني، نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة له رفقة والده، وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أبي".

وأعاد النني الصورة التي نشرها نجله وكتب عليها: "حبيب قلب أبوك، روح أبوك".

ويذكر أن النني كان قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية من سيدة مغربية.

أقرأ أيضًا:
بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

"مركز صادم لصلاح".. الكشف عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني عيد ميلاد محمد النني نجل محمد النني محمد النني وابنه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ