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من هو اللاعب الأكثر تسجيلا لـ "الهاتريك" دون ركلات جزاء؟

05:27 ص السبت 12 يوليه 2025

ميسي ورونالدو

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يتساءل عدد من مشجعي كرة القدم العالمية عن اللاعبين الأكثر تسجيلا لـ "الهاتريك" دون ركلات جزاء عبر التاريخ.

ويتصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للهاتريك دون ركلات جزاء، متفوقا على كريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

اللاعبون الأكثر تسجيلا للهاتريك دون ركلات جزاء

1. ليونيل ميسي - 42 هاتريك

2. كريستيانو رونالدو - 28 هاتريك

3. لويس سواريز - 21 هاتريك

4. روبرت ليفاندوفسكي - 16 هاتريك

5. سيرخيو أجويرو - 10 هاتريك

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