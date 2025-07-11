كتبت-هند عواد:

ودعت جماهير الزمالك في دولة الكويت، محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

ونشرت صفحة مشجعي الزمالك في الكويت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا لمجموعة من الجماهير مع لافتة تحمل علم الزمالك، وكتب عليها: "من الكويت.. شكرًا شيكا".

وكتبت هذه الصفحة: "حبينا نوصل كلمة لرمز من رموز الزمالك، لابن النادي الوفي: شيكابالا. شيكا اللي لعب بقلبه قبل رجله، شيكا اللي بكينا معاه من الظلم، وفرحنا بيه لما رفع الكأس، شيكا اللي عمره ما خذلنا، حتى لو اتخذل، شيكا اللي لما قال "أنا زملكاوي"، صدقناه واحنا مغمّضين".

وأضافت: "من جماهير الزمالك في الكويت الي كابتن وقائد الفريق الأول: انتهت المسيرة.. وبقي الأسطورة"، اعتزلت الكورة يا كابتن، لكن محبتك جوّه قلوبنا ما بتعتزلش. أنت مش مجرد لاعب، أنت حكاية، ومشوار، وتاريخ مليان فخر".

واختتمت: "من هنا، من أرض الخليج، من ناس بتحبك من غير ما تشوفك، شكراً شيكا.. على كل لحظة، على كل لمسة، على كل دمعة، وكل فرحة".

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