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لاعب أتلتيك بلباو يتعرض للإيقاف بسبب دواء "الصلع"

12:25 م الجمعة 11 يوليو 2025
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (4)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (5)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (6)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (7)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (8)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (3)
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    الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو (1)
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كتبت-هند عواد:

تعرض الإسباني ييراي ألفاريز مدافع أتلتيك بلباو، للإيقاف مؤقتا، بسبب تعاطيه للمنشطات في واقعة غريبة، حدثت في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "تلقيت قبل أسابيع قليلة خبرا صادما من الاتحاد الأوروبي يفيد بأنني خرجت بنتيجة إيجابية في اختبار منشطات وهو ما كان بمثابة ضربة قاسية بالنسبة لي لأني لم أتناول قط أي مادة محظورة عن قصد".

وأوضح: "السبب يعود إلى تناول دواء وقائيا ضد تساقط الشعر (الصلع) يحتوي على مادة محظورة من قبل الهيئات الرياضية، لكنني لم أكن أعلم بتركيبة الدواء، والإجراءات التأديبية لا تزال في مرحلة التحقيق وسرية ولهذا السبب تم إيقافي مؤقتا ولا يحق لي الإدلاء بتصريحات إضافية في الوقت الحالي".

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ييراي ألفاريز أتلتيك بلباو واقعة غريبة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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