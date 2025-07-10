كم تبلغ جائزة الفائز بكأس العالم للأندية؟

كتبت-هند عواد:

تأهل باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، على أن تقام المباراة النهائية، في العاشرة مساء الأحد المقبل.

وحصل كل فريق منهما على مكافأة مالية قدرها 75 مليون و625 ألف دولار، بخلاف مكافأة مشاركتهم في البطولة والتي تختلف من فريق لآخر وتصل إلى 38 مليون دولار.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحصل الفريق الفائز بكأس العالم للأندية على جائزة مالية كبرى، قيمتها 40 مليون دولار، إضافة إلى ما جناه الفريق طوال مشواره بالبطولة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز على ريال مدريد برباعية نظيفة، فيما تأهل تشيلسي على حساب فلومنينسي البرازيلي.

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