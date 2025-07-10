إنترميامي يفوز على نيو إنجلاند ريفوليوشن في الدوري الأمريكي

القاهرة - مصراوي

نجح إنتر ميامي في الفوز على نظيره نيو إنجلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأمريكي الممتاز.

وتألق ميسي في المباراة حيث سجل هدفي المباراة في الدقيقة 27 و 38 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل هدف نيو إنجلاند الوحيد في المباراة اللاعب كارليس خيل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي نقاطه إلى 35 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نيو إنجلاند عند النقطة 24 ليحتل المركز الحادي عشر.