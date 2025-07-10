كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

اورانج سبورت

- -
18:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

إنترميامي يفوز على نيو إنجلاند ريفوليوشن في الدوري الأمريكي

06:26 ص الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    باريس ضد إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    لحظة تسجيل جواو نيفيس هدف تقدم باريس على إنتر ميامي (2)
  • عرض 11 صورة
    لحظة تسجيل جواو نيفيس هدف تقدم باريس على إنتر ميامي (1)
  • عرض 11 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (2)
  • عرض 11 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (4)
  • عرض 11 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (3)
  • عرض 11 صورة
    ميسي لاعب إنتر ميامي
  • عرض 11 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (1)
  • عرض 11 صورة
    إياب فراي مدافع إنتر ميامي الأمريكي (5)
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي إنتر ميامي الأمريكي بميسي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نجح إنتر ميامي في الفوز على نظيره نيو إنجلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الأمريكي الممتاز.

وتألق ميسي في المباراة حيث سجل هدفي المباراة في الدقيقة 27 و 38 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل هدف نيو إنجلاند الوحيد في المباراة اللاعب كارليس خيل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميامي نقاطه إلى 35 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد نيو إنجلاند عند النقطة 24 ليحتل المركز الحادي عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ميسي الدوري الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان