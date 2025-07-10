"بعد إصابته القوية".. بايرن ميونخ يعلن خضوع نجمه لعملية جراحية

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الخضوع لعملية جراحية ناجحة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي بمونديال الأندية.

وكشف الفريق الألماني عبر موقعه الرسمي، أن موسيالا خضع لعملية جراحية بعد تعرض لخلع في الكاحل وكسر في الشظية، خلال مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة بمونديال الأندية.

وأشار الفريق الألماني، أن اللاعب الشاب سيغيب عن الفريق خلال الأشهر المقبلة، لحين التخلص من الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

وكان موسيالا تعرض لإصابة قوية، في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الأحد الماضي الموافق 6 يوليو الجاري، في إطار منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

ويذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة هدفين دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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