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لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما.. ريال مدريد يسجل رقما سلبيا بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

12:47 ص الخميس 10 يوليو 2025

باريس سان جيرمان (1)

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كتب - يوسف محمد:

تلقى ريال مدريد هزيمة كبيرة على يد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وبهذه النتيجة، ضمن فريق باريس سان جيرمان الصعود، إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، لملاقاة فريق تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

ونجح لاعبو فريق باريس سان جيرمان، في تسجيل ثلاثة أهداف في أول 24 دقيقة من زمن الشوط الأول بالمباراة، ليسجل هذا العدد من الأهداف في أول 24 دقيقة فقط في مباراة للمرة الأولى منذ أبريل عام 2018، حينما سجل هذا العدد من الأهداف في مرمى موناكو بالدوري الفرنسي.

وعلى الجانب الآخر، تعد هذه المرة الأولى التي يتلقى فيها ريال مدريد هذا العدد من الأهداف، في أول 24 دقيقة من المباراة منذ نوفمبر من عام 2003 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني.

والجدير بالذكر أن نهائي بطولة كأس العالم للأندية، سيقام يوم الأحد المقبل الموافق 13 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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