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بعد الهزيمة من باريس.. 3 أرقام سلبية يسجلها ريال مدريد في كأس العالم للأندية

12:45 ص الخميس 10 يوليه 2025

لقطة طريفة في مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند (

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كتب- محمد عبدالهادي:

سجل فريق ريال مدريد 3 أرقام سلبية بعد خسارته من باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الريال بنتيجة 4-0، أمام باريس ليودع البطولة من الدور نصف النهائي، كما سجل 3 أرقام سلبية نبرزها كالتالي:

بهذه الهزيمة تلقى ريال مدريد أول هزيمة له في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

كما تلقى ريال مدريد لأول مرة في تاريخه أربعة أهداف في لقاء واحد ضمن منافسات كأس العالم للأندية، وهو رقم قياسي سلبي جديد للفريق الملكي بالبطولة.

إضافة إلى ذلك، فشل ريال مدريد في تسجيل أي هدف خلال هذه المباراة، لأول مرة منذ انطلاق مشاركاته في البطولة.

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