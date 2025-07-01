بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو الوسط في الأهلي والهلال بمونديال الأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت بطولة كأس العالم للأندية تألق عدد من لاعبي خط الوسط، خاصة في صفوف الأهلي المصري والهلال السعودي، واللذان قدما مستويات مميزة في مشوارهما بالبطولة، إلا أن لغة الأرقام منحت الأفضلية لنجوم وسط الهلال الذين لعبوا دوراً حاسماً في تأهل فريقهم إلى ربع النهائي بعد الفوز التاريخي على مانشستر سيتي.

ويعرض "مصراوي"، في السطور التالية تقييمات لاعبي الأهلي والهلال في مونديال الأندية كالتالي:

محمد علي بن رمضان: قدم أداءً مميزًا بتسجيله هدفًا في شباك بورتو، وحصل على أعلى تقييم بين زملائه في الوسط بـ 8.0.

أحمد سيد "زيزو": كان الأبرز من حيث الصناعة، بعدما تسبب في ركلتي جزاء أمام إنتر ميامي وبورتو، ونال تقييمًا بلغ 8.4.

حمدي فتحي: لم يسجل أو يصنع، وبلغ تقييمه 7.1.

أليو ديانج: حافظ على ثباته الدفاعي دون مساهمة هجومية، وحصل على تقييم 7.2.

تريزيجيه: أضاع ركلة جزاء ولم يسجل، وتقييمه 7.4.

حسين الشحات: لم يتمكن من التسجيل، وكان تقييمه الأقل بين زملائه بـ 6.3.



على الجانب الآخر، تألق لاعبو وسط الهلال بشكل جماعي في بطولة مونديالالأندية، وكان لهم دور كبير في الإنجاز التاريخي أمام مانشستر سيتي وجاءت أرقامهم في البطولة كالتالي:

روبين نيفيز: تألق لافت بتسجيل هدف وصناعة هدفين، ما منحه تقييمًا مرتفعًا بلغ 7.80.

ناصر الدوسري: سجل هدفًا وصنع آخر، وبلغ تقييمه 7.37.

مالكوم: سجل هدفًا مهمًا، وحصل على تقييم 7.05.

سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش: قدم أداءً متوازنًا بتقييم 7.05.

محمد كنو: رغم الدور الدفاعي الواضح، إلا أن تقييمه كان الأقل بين زملائه بـ 6.65.