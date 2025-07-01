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بعد الفوز التاريخي.. أبرز 10 معلومات عن ناصر الدوسري لاعب وسط الهلال السعودي

10:35 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

بعد الفوز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي، وإقصائه من دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، خطف عدد من لاعبي الهلال الأضواء بأدائهم اللافت، من بينهم لاعب الوسط ناصر الدوسري، الذي قدم مستوى مميزًا خلال البطولة.

من هو ناصر الدوسري؟

ناصر الدوسري، أحد أبناء أكاديمية الهلال، ولد في 31 ديسمبر 1998 في العاصمة السعودية الرياض، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويصل طوله إلى 178 سم، يشغل مركز خط الوسط، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للهلال في عام 2018.

مسيرته مع الهلال السعودي:

عدد المباريات: 203

عدد الأهداف: 10

التمريرات الحاسمة: 18

البطاقات الصفراء: 21

البطاقات الحمراء: لم يحصل على أي بطاقة حمراء مباشرة

إنجازاته مع الهلال:

دوري أبطال آسيا: 2

دوري روشن السعودي: 5

كأس خادم الحرمين الشريفين: 3

كأس السوبر السعودي: 3

أداء ناصر الدوسري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أكد أنه أحد المراكز المهمة في صفوف الهلال، وموهبة سعودية تواصل التألق على المستوى المحلي والدولي.

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ناصر الدوسري الهلال السعودي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية 2025
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