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"انفجار الكرة".. 10 صور لأغرب لقطة في مباراة الهلال ومان سيتي بمونديال الأندية (فيديو)

08:40 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي لقطة طريفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وخلال مباراة الهلال السعودي أمام مان سيتي، توقف اللعب بشكل مفاجئ دون وسط حالة استغراب كبير من قبل المتواجدين في الملعب.

ويعود سبب توقف مباراة مان سيتي والهلال السعودي بشكل مفاجئ، إلى انفجار الكرة أثناء مجريات المباراة، حيث ظهر لاعب السيتي وهو يطالب الحكم بإيقاف المباراة لاستبدال الكرة، مما اضطر الحكم لإيقاف المباراة.

وكان الهلال السعودين تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مباراة دور ال 16 بمونديال الأندية.

ويلاقي الهلال فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في إطار منافسات دور ربع النهائي بمونديال الأندية 2025.

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