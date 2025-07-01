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"باتفاق الطرفين".. الأهلي يعلن رحيل مدرب فريق السلة

01:08 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    اجتماع الخطيب مع أوجستي بوش
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    أوجستي بوش مدرب الأهلي لكرة السلة
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    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
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    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
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    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
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    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
  • عرض 10 صورة
    فريق سلة الأهلي يفوز على بيروت
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كتب - يوسف محمد:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي أوجستي بوش، عن تدريب الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي، أن طارق الغنام سيستمر في منصبه كمدير لفريق الرجال، أحمد الجارحي في منصب المدرب العام، بالإضافة إلى استمرار رامي الدياسطي مدرب.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق: "أن قرار فسخ التعاقد مع أوجستي بوش، جاء بناء على رغبة متبادلة بين الطرفين".

ولم يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن هوية المدير الفني الجديد لفريق رجال السلة في الموسم المقبل.

ويذكر أن بوش كان قد قاد المارد الأحمر مؤخرا، إلى حصد لقب دوري السوبر المصري لكرة السلة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

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