15 صورة من إعلان الأهلي عن قميصه البديل للموسم الجديد

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي عن قميصه البديل في الموسم المقبل 2025-2026، الذي سيظهر به في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى لاعبو النادي الأهلي اليوم الإثنين، جلسة التصوير الخاصة للإعلان عن قميص الفريق البديل في الموسم المقبل، خلال مونديال الأندية أيضًا.

وتغطى اللون الأسود على قميص النادي الأهلي البديل للموسم المقبل، مع وجود بعض الخطوط البيضاء التي تظهر في القميص.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية، المقرر انطلاقه يوم 15 يونيو الجاري.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويخوض المارد الأحمر المباراة الافتتاحية في البطولة أمام ممثل البلد المستضيف إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

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