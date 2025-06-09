مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

1 1
00:01

باتشوكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

5 1
21:45

التشيك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

4 3
21:45

ويلز

جميع المباريات

إعلان

15 صورة من إعلان الأهلي عن قميصه البديل للموسم الجديد

10:56 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    الشناوي
  • عرض 15 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 15 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 15 صورة
    زيزو وتريزيجيه
  • عرض 15 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 15 صورة
    عطية الله
  • عرض 15 صورة
    محمد سيحا
  • عرض 15 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 15 صورة
    مروان عطية
  • عرض 15 صورة
    جراديشار
  • عرض 15 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 15 صورة
    مصطفى العش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي عن قميصه البديل في الموسم المقبل 2025-2026، الذي سيظهر به في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرى لاعبو النادي الأهلي اليوم الإثنين، جلسة التصوير الخاصة للإعلان عن قميص الفريق البديل في الموسم المقبل، خلال مونديال الأندية أيضًا.

وتغطى اللون الأسود على قميص النادي الأهلي البديل للموسم المقبل، مع وجود بعض الخطوط البيضاء التي تظهر في القميص.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية، المقرر انطلاقه يوم 15 يونيو الجاري.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويخوض المارد الأحمر المباراة الافتتاحية في البطولة أمام ممثل البلد المستضيف إنتر ميامي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:
"مشابهة للأهلي".. مانشستر سيتي يقدم لاعبه الجزائري بطريقة جديدة (فيديو)

"استعداد لمواجهة إنتر ميامي".. موعد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قميص الأهلي لاعبو الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة