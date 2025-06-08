شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

كتبت-هند عواد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولى مواجهاته في معسكر ميامي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو. وتنقل شبكة قنوات أون سبورت اللقاء بالمجان.

ويواجه الأهلي باتشوكا المكسيكي، في الثانية عشر بعد منتصف ليل اليوم الأحد (يتوقيت القاهرة)، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويقود الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي أول مباراة للفريق، بعد توليه القيادة الفنية للأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر.

الأهلي في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، في لقاء افتتاح كأس العالم للأندية، في الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو الحالي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تنقل مباراة الأهلي وباتشوكا الودية، على شبكة قنوات أون سبوت المصرية، التي أعلنت بث اللقاء عبر قناة أون سبورت 1، ويعلق التونسي رؤوف خليف على اللقاء.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا الودية من خلال التردد التالي:

تردد أون سبورت: 11862

معدل استقطاب أون سبورت: عمودي

معدل ترميز أون سبورت: 27504

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